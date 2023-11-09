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EDGE PODCAST: Previewing Oregon State's Matchup With Stanford & MORE

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson break down Oregon State's win over Colorado and preview Saturday's return to Reser Stadium against Stanford!

MORE: WATCH: OSU Defense Ahead Of Stanford | Latest Bowl Projections | Beavers No. 12 In Playoff Ranks | Beavers In The NFL: Week 9 Recap | Commit Stats: How Recruits Performed

MORE: WATCH: OSU Offense Ahead Of Stanford | Where Is Taliese Fuaga Projected? | Snap Counts vs CU | Fact or Fiction: OSU Fans Shouldn't Be Worried About Smith

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