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Oregon State Football Bowl Projections Week 11

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the 12th-ranked Oregon State football team (7-2, 4-2 Pac-12) set to host Stanford this weekend, BeaversEdge takes another look at where the Beavers are currently projected to land in the postseason!

MORE: Beavers No. 12 In Playoff Ranks | Beavers In The NFL: Week 9 Recap | Commit Stats: How Recruits Performed | WATCH: OSU Offense Ahead Of Stanford | Where Is Taliese Fuaga Projected? | Snap Counts vs CU | Fact or Fiction: OSU Fans Shouldn't Be Worried About Smith

USA Today

Projection: Sun Bowl vs Duke

FOX SPORTS

Projection: Sun Bowl vs Boston College

Bleacher Report

Projection: Sun Bowl vs Boston College

Yahoo Sports

Projection: Las Vegas Bowl vs Minnesota

CollegeFootballNews

Projection: LA Bowl vs Air Force

ActionNetwork (Brett McMurphy)

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