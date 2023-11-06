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Who played the most in the Beavers' 26-19 win over Colorado? Read on to find out!

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Note: Special Teams Snaps Aren't Included