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Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State tight end coach Brian Wozniak, running back Deshaun Fenwick, and offensive lineman Grant Starck ahead of the matchup with Stanford!

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