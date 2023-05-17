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Oregon State Baseball Postseason Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (36-16, 18-12 Pac-12) set to face Western Carolina in their final regular season series of the season, BeaversEdge takes a closer look at the latest postseason projections!

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D1Baseball Projection (5/17)

In the D1Baseball.com projection, Oregon State is currently projected to be the No. 16 overall seed and host the Corvallis Regional. The Corvallis Regional would be paired with the Winston-Salem Regional hosted by No. 1 National Seed Wake Forest...

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Baseball America Projection (5/17)

In the Baseball America projection, Oregon State is slated to be the No. 2 seed in the Morgantown Regional with No. 7 national seed West Virginia hosting. The Morgantown Regional would be paired with the Charlottesville Regional which is hosted by No. 10 overall seed Virginia...

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Oregon State's RPI Report

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