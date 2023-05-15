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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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With the Oregon State baseball team (36-15, 18-12 Pac-12) fresh off a series win over UCLA, BeaversEdge takes a look around the country at the national polls and where the Beavers check in!

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