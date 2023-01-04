News More News
{{ timeAgo('2023-01-04 10:35:48 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Oregon State WBB Meets The Media

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck and guards Talia Von Oelhoffen and Shalexxus Aaron as the trio meets the media ahead of the matchups with the Arizona schools...

MORE: Tristan Gebbia Enters Portal | Updated Scholarship Chart | Offseason Movement Tracker (1-2 Update) | James Rawls Set To Return In 2023 | Alex Austin Declares For NFL Draft | Kitan Oladapo Set To Return In 2023 | 3 OSU 2023 Signees Who Could Play Right Away | OSU 2024 Recruiting Primer: QB

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}