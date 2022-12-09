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WATCH: Oregon State Football Previews Las Vegas Bowl (P2)

Brenden Slaughter & Ryan Harlan
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, defensive coordinator Trent Bray, and defensive backs Kitan Oladapo & Ryan Cooper Jr. ahead of the Las Vegas Bowl matchup against Florida...

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