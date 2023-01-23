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Oregon State Football 2022 Position Analysis: Offensive Line

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 2022 Oregon State football season now firmly in the rearview, BeaversEdge kicks off the first of an article series analyzing how each position group fared throughout the season!

Today, we start with the offensive line...

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Who's Gone?

Brandon Kipper - Graduation

Who's Back? 

Jake Levengood - Rs-Sr.

Marco Brewer - Rs-Sr.

Heneli Bloomfield - Rs-Sr.

Joshua Gray - Rs-Jr.

Taliese Fuaga - Rs-Jr.

Tommy Spencer - Rs-Jr.

Flavio Gonzalez - Rs-So.

Andrew Johnson - Rs-So.

Tyler Morano - Rs-So.

Jason White - Rs-So.

Jacob Ferenczi - Rs-So.

Dylan Lopez - Rs-Fr.

Nathan Elu - Rs-Fr.

Jacob Strand - Rs-Fr.

Luka Vincic - Rs-Fr.

Who's Coming In?

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