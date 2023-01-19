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EDGE POD: Talkin' Oregon State's 2023 Football Schedule, Offseason, & MORE

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson talk about Oregon State's 2023 football schedule in detail, the latest on off-season movement, and much more!

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Talk about it inside The Dam Board

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