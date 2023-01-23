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Oregon State Beavers In The NFL: Divisional Weekend Recap

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the divisional weekend of the NFL postseason in the books, BeaversEdge.com recaps how the Oregon State Beavers fared over the weekend...

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Wide Receiver

Isaiah Hodgins (2017-19) - New York Giants - First String

-> In New York's 38-7 loss to Philadelphia, Hodgins had his lowest receiving output as a Giant, securing just one catch for three yards. Those numbers are a big-time drop-off from last week's Wild Card win over the Vikings when Hodgins tallied eight receptions for 105 yards and a touchdown...

Having secured 42 receptions for 459 yards and five touchdowns in his stint with the Giants, there's no doubt Hodgins has carved out a role for himself in the Big Apple...

Hodgins is currently under contract for the 2023 season and will be a free agent ahead of the 2024 campaign...

Tight End

Noah Togiai (2015-19) - Philadelphia Eagles - Practice Squad

-> Togiai is currently on Philadelphia's practice squad... The Eagles defeated New York 38-7 on Saturday to advance to the Conference Championship...

Offensive Line

Isaac Seumalo (2011-15) - Philadelphia Eagles - First String

-> In Philly's 38-7 trouncing of the New York Giants, Seumalo started at right guard as he has all season long, playing 67 snaps... The Eagles will host the 49ers next Sunday...

Secondary

Nahshon Wright (2019-20) - Dallas Cowboys - Third String

-> In Dallas' 19-12 loss to San Francisco, Wright didn't see action on special teams or defense as he was inactive... Wright has now completed two years of his four-year deal signed with Dallas in 2020, he'll be a free agent after the 2024 campaign...

Jordan Poyer (2009-12) - Buffalo Bills - First String

-> In Buffalo's 27-10 loss to Cincinnati, Poyer started at one of the safety spots, played 61 snaps, and tallied six tackles. It was the first time this season that the Bills had lost when Poyer played, previously they were 13-0 this season...

Despite being one of the leaders of the defense, decisions will need to be made in Buffalo after a disappointing playoff exit... Poyer is currently scheduled to be a free agent this offseason... Will the Bills look to keep Poyer on a team-friendly deal or will Poyer be looking to secure the first big-time payday of his career?

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