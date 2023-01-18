News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-18 11:25:27 -0600') }} football Edit

Oregon State Set To Host A Small Group Of Visitors This Weekend

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

While Oregon State is not hosting a Junior Day this weekend like many programs, the Beavers' coaching staff will still be hosting a small group of visitors, BeaversEdge has learned.

Below, we go over each of the prospects visiting Corvallis this weekend.

MORE: AJ Steward Heading To Baylor | Beavers In The NFL: Wild Card Recap | Where OSU's 2023 Class Ranks | Updated Scholarship Chart | DAM RIGHT: OSU Adds 2023 DB Tyrice Ivy | Beavers Add Former Cal TE Jermaine Terry | Offseason Movement Tracker | Rising 2024 QB Set To Visit OSU

2024 QB Luke Moga
2024 QB Luke Moga

A pair of 2023 walk-on prospects

The Beavers will be hosting a pair of potential walk-on prospects in Granada (CA) offensive tackle Thomas Schnapp and Summit (OR) ATH Spencer Elliott.

Elliott was a first-team all-state defensive and offensive lineman for the state title-winning program but at 6-foot-2 and 235-pounds, it's unclear where he would fit in exactly at the next level.

That being said, it was a strong senior season for Elliott, recording 66 tackles, 27.5 tackles for a loss, and 12.5 sacks.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}