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JUCO transfer Mackenzie Shivers commits to Oregon State

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State has picked up a commitment from junior college transfer Mackenzie Shivers, it was announced on social media, on Thursday per Jason Fleegle.

Shivers will come to Corvallis after spending this past season at Mesa Community College in Mesa, Arizona.

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At Mesa this season, Shivers played in 25 games, avreaging 11.6 points, 4.1 rebounds, and 3.2 assists per game. Prior to her time at Mesa Community College, she was an All-Conference performer at Mesa High School, averaging 15.3 points per game.

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