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EDGE PODCAST: Talkin' BeaversEdge Top 25 No. 10-20

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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It's another edition of the EDGE Podcast!

MORE: Update On 2024 WR Commit | Opponent Preview: SDSU | PFF Preseason Teams | Four-Star DE Talks Oregon State

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter & Mathewson break down the BeaversEdge Top 25 No. 10 through No. 20, Adley Rutschman in the home run derby, and much more!

MORE: Pac-12 Media All-Conference Teams | Inside The Dam: Early Look At 2025 Offense | Analysis: What Are The Beavers Getting In OL Rustin Young?

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Talk about it inside The Dam Board

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