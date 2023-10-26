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2025 TE Baron Naone discusses Oregon State commitment

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ
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Last week, Oregon State picked up a commitment from three-star 2025 tight end Baron Naone. The West Linn (OR) native and Oregon State legacy is the first commitment for the Beavers in the 2025 recruiting cycle.

MORE: Bowl Projections Week 9 | Beavers In The NFL: Week 7 Recap | OSU Commit Stats (10/21) | Notes & Quotes From Jonathan Smith

Earlier this week, Beavers Edge caught up with Naone to discuss his commitment to Oregon State.

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