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What Oregon State Is Getting In LSU DL Transfer Tygee Hill

USA TODAY/IMGN
USA TODAY/IMGN
Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Over the weekend, Oregon State added to its depth in the trenches with the addition of LSU transfer defensive tackle Tygee Hill. But what are the Beavers getting in the Louisiana native? We take a look below.

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