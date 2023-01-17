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WATCH: Reser Stadium Construction Tour

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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BeaversEdge's T.J. Mathewson toured the progress of the west side of Reser Stadium on Tuesday afternoon and has the highlights!

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