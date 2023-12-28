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WATCH: Oregon State's Kefense Hynson & ND's Marcus Freeman Preview Sun Bowl

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State interim head coach Kefense Hynson and Notre Dame head coach Marcus Freeman as the duo previews the Sun Bowl and much more!

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