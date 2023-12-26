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WATCH: Oregon State Football Previews Sun Bowl vs Notre Dame

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State tight end Riley Sharp, kicker Everett Hayes, and receiver Jesiah Irish ahead of the Sun Bowl against Notre Dame...

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