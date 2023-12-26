Advertisement
News More News
ago football Edit

BeaversEdge Talks WR Jordan Anderson & QB Gabarri Johnson

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and Recruiting Analyst Dylan Callaghan-Croley as the duo break down Rivals100 wide receiver Jordan Anderson signing his letter of intent and quarterback Gabarri Johnson choosing the Beavers via the portal!

MORE: What type of player is Anderson? | Oregon State adds major piece in four-star WR Jordan Anderson | Rivals100 WR Jordan Anderson signs with Oregon State | Oregon State lands high-potential transfer in QB Gabarri Johnson | QB Gevani McCoy brings a high floor and ceiling to Corvallis

Advertisement

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement