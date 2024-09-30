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WATCH: Oregon State Head Coach Trent Bray Press Conference (CSU Week)

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from Oregon State (3-1) head coach Trent Bray as he recaps the bye week and looks ahead to the matchup against Colorado State (2-2) on Saturday afternoon!

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