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Oregon State Football vs Colorado State Odds
Brenden Slaughter
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BeaversEdge
Publisher
Colorado State vs Oregon State - Odds - Via ESPNBET
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