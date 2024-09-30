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ago football Edit

Oregon State Football vs Colorado State Odds

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team (3-1) preparing to host Colorado State (2-2) at Reser Stadium this weekend, BeaversEdge looks at the odds for the contests via ESPNBet.

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Colorado State vs Oregon State - Odds - Via ESPNBET
TEAM Spread (Open) Over/Under Money line

Colorado State

+14 (+14)

O - 47.5

+475

Oregon State

-14 (-14)

U - 47.5

-650

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