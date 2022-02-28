 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Previews Spring Football
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Previews Spring Football

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he previews the start of spring practices beginning on Thursday...

MORE: Quick Hitters From OSU HC Jonathan Smith | Where OSU Baseball Ranks In The National Polls | 2021 Analysis: Defensive Backs

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