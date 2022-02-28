 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (7-0) remaining undefeated during its second week of action with a sweep of Xavier, BeaversEdge takes a look at where the Beavers rank nationally.

MORE: 2021 Position Analysis: Defensive Backs | Offer Roundup: Feb. 20-27th | OSU Baseball Sweeps Xavier

Oregon State Baseball National Rankings (2/28)
Organization Rank  +/-  Full Top-25

D1Baseball.com

13th

+1

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Baseball America

9th

+3

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Perfect Game

16th

+4

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Collegiate Baseball

7th

+12

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