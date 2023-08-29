News More News
ago football Edit

WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith ahead of the matchup against San Jose State on Sunday!

MORE: Depth Chart + Game Notes vs SJSU | Opponent Preview: UO | OL Terell Kim Discusses OSU Pledge | Opponent Preview: Washington | Depth Chart Prediction: Defense | Opponent Preview: Stanford | Depth Chart Prediction: Offense | Beavers Land OL Terrell Kim | Reser Report: Inside Recruiting & Team Scoop | FALL CAMP HQ

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}