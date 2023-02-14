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WATCH: Oregon State Baseball HC Mitch Canham Previews Opening Weekend

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State baseball head coach Mitch Canham as he previews opening weekend in Surprise and more!

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