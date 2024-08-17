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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Second Scrimmage

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writers T.J. Mathewson and Ryan Harlan as we break down Oregon State's second scrimmage of fall camp!

MORE: WATCH: Beavers Talk Second Scrimmage | Opponent Preview: Cal | PFF: OSU's Top Returning Defenders | Beaver Baseball To Be On CW | Day 14 Nuggets: RB Allah Stands Out | WATCH: Defense Talks Day 14

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