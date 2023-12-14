PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Oregon State picks up commitment from TCU DB transfer Mason White
Dylan Callaghan-Croley
•
BeaversEdge
Recruiting Analyst
PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!
A little over a year after missing out on him as a JUCO prospect, Oregon State has landed defensive back Mason White out of the transfer portal. The former Mt. San Antonio College product announced his commitment to the Beavers on Thursday morning.
White commits to the Beavers a week after taking an official visit to Corvallis. He is the Beaver's fifth commitment from the transfer portal this month joining Colorado offensive lineman Van Wells, Colorado running back Anthony Hankerson, Northern Colorado defensive lineman Nick Norris, and Middle Tennessee State safety Jakobe Thomas.
MORE: Beavers Set To Host DE | Oregon State lands MTSU DB Jakobe Thomas | Colorado transfer RB makes commitment to the Beavers | N. Colorado DE commits to Beavers | Colorado transfer Van Wells commits to Oregon State | Offseason Movement Tracker | QB HOTBOARD
White in his lone season at TCU only appeared in one game, recording one tackle.
White was a prospect that the Beavers were especially high on in the 2023 recruiting cycle when he was a JUCO transfer out of Mt. San Antonio Community College. He ultimately committed to TCU over Oregon State and Kansas but also held offers from BYU, Cal, Fresno State, Indiana, and Washington State among others.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21taXR0ZWQg8J+mq/CflJIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QmVhdmVyRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hBUGVyaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hBUGVy
azwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzQ2dG9BN3d4c2YiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS80NnRvQTd3eHNmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIFdo
aXRlIChATWFzb25XaGl0ZTUzMTEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTWFzb25XaGl0ZTUzMTEvc3RhdHVzLzE3MzUzMzc0ODQ0NzE0MTkx
MzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTQsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9vcmVnb24tc3RhdGUtbGFuZHMtdGN1LWRiLXRyYW5zZmVy
LW1hc29uLXdoaXRlIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBz
ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9j
dW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFz
eW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJz
aW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNp
b24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3Mu
anMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwog
IH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRw
czovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2
OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm9yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFscy5jb20lMkZu
ZXdzJTJGb3JlZ29uLXN0YXRlLWxhbmRzLXRjdS1kYi10cmFuc2Zlci1tYXNv
bi13aGl0ZSZjNT0yMDIyNzMzMTM1JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIg
Lz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==