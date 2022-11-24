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Oregon State Football vs Oregon - Starters as Recruits

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State will look to put an exclamation point on their 2022 regular season on Saturday with a big rivalry win over the Oregon Ducks. Can the Beavers find a way to pull off the upset in Corvallis? It won't be easy, that's for sure. With that being said, on this Thanksgiving Thursday, let's look back to how the Beavers and Ducks matched up as recruits.

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QUARTERBACK

vs

RUNNING BACK:

Damien Martinez is the likely starter for Oregon State...

vs

WIDE RECEIVER

vs

TIGHT END:

vs

OFFENSIVE LINE (LT - LG - C - RG - RT):    

LG - Heneli Bloomfield or Tanner Miller    

OR

vs

RG - RYAN WALK

Defensive Line:  

vs

LINEBACKER:  

OLB

OR

ILB

ILB:

OR

vs

CORNERBACK

vs

SAFETY:

S Jaydon Grant (Questionable) - Oregon State OR     

S Kitan Oladapo - Oregon State    

vs

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