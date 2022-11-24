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football
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Oregon State Football vs Oregon - Starters as Recruits
Dylan Callaghan-Croley
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BeaversEdge
Recruiting Analyst
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Oregon State will look to put an exclamation point on their 2022 regular season on Saturday with a big rivalry win over the Oregon Ducks. Can the Beavers find a way to pull off the upset in Corvallis? It won't be easy, that's for sure. With that being said, on this Thanksgiving Thursday, let's look back to how the Beavers and Ducks matched up as recruits.
MORE: Defense Previews Oregon | Bowl Projections | A Closer Look At Oregon | OSU Ranked 21st in CFB | | WATCH: Offense Previews Oregon Injury Report vs Oregon | Beavers In The NFL: Week 11 Recap | Oregon State HC Jonathan Smith Presser | OSU Lands 2023 ATH Jermod McCoy
QUARTERBACK
RUNNING BACK:
Damien Martinez is the likely starter for Oregon State...
WIDE RECEIVER
TIGHT END:
OFFENSIVE LINE (LT - LG - C - RG - RT):
LG - Heneli Bloomfield or Tanner Miller
RG - RYAN WALK
Defensive Line:
LINEBACKER:
CORNERBACK
SAFETY:
S Jaydon Grant (Questionable) - Oregon State OR
S Kitan Oladapo - Oregon State
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