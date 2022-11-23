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WATCH: Oregon State Defense Previews Oregon

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Trent Bray and linebackers Omar Speights and Kyrei Fisher-Morris as the trio previews Oregon and more!

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