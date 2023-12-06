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Oregon State Football Transfer Quarterback Hotboard v1.0

BeaversEdge.com
Staff

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With the Oregon State football team in search of a transfer quarterback after the departures of DJ Uiagalelei and Aidan Chiles, BeaversEdge has our first version of the transfer portal QB hotboard!

MORE: Jermod McCoy Enters Portal | 4 Beavers Named First Team P12 | OSU Football Offseason Movement Tracker | Pair Of OSU Pledges To Visit MSU | Beavers Set To Host B12 Transfer DB | Assistant Coach Hotboard | Kyle DeVan As OL | Ryan Gunderson As OC

Could Sam Leavitt be looking to come home?
Could Sam Leavitt be looking to come home? (Rivals.com)

NOTE: Currently, the Beavers are in an evaluation, temperature gauging, tire kicking part of their quarterback search... With that, there's no particular order with the names listed below...

RIVALS TRANSFER TRACKER

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