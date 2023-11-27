Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Oregon State Football Bowl Projections Week 14

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

***JOIN BEAVERSEDGE 75% OFF***

With the 21st-ranked Oregon State football team (8-4, 5-4 Pac-12) having completed the regular season, BeaversEdge takes another look at where the Beavers are currently projected to land in the postseason!

MORE: Coaching Hotboard v1.0 | Could OSU Have Their Next HC? | What We're Hearing On OSU's Staff | Kefense Hynson Named Interim

FOX SPORTS

Projection: Independence Bowl vs Iowa State

CollegeFootballNews

Projection No. 1: LA Bowl vs UNLV

MORE: Coaching Hotboard v1.0 | Could OSU Have Their Next HC? | What We're Hearing On OSU's Staff | Kefense Hynson Named Interim

ActionNetwork (Brett McMurphy)

Projection: Holiday Bowl vs Clemson

CBS 

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement