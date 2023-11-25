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Oregon State Recruits, Players, & MORE React To Jonathan Smith's Departure

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With Jonathan Smith taking the Michigan State job and Kefense Hynson named interim head coach at Oregon State, BeaversEdge takes a look at all the social media surrounding recruits, players, alumni, and more!

MORE: Kefense Hynson Named Interim HC | COACHING HOTBOARD v1.0 | Beavers Lose Commitment From FL DB Andrew Brinson | Jonathan Smith Releases Statement | OL Payton Stewart Decommits | MSU Hires Smith

EDGE POD - Breaking Down The Smith Departure Fallout

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