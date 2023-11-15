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Oregon State Football Bowl Projections Week 12

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 10th-ranked Oregon State football team (8-2, 5-2 Pac-12) set to host No. 5 Washington this weekend, BeaversEdge takes another look at where the Beavers are currently projected to land in the postseason!

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USA Today

Projection: Sun Bowl vs Virginia Tech

FOX SPORTS

Projection: Sun Bowl vs NC State

Bleacher Report

Projection: Sun Bowl vs Boston College

Yahoo Sports

Projection: Alamo Bowl vs Oklahoma

CollegeFootballNews

Projection No. 1 (if the season ended today): VRBO Fiesta Bowl vs Tulane

Projection No. 2: Holiday Bowl vs North Carolina

ActionNetwork (Brett McMurphy)

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