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Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Trent Bray, edge rusher Drew Chatfield, and inside linebacker Calvin Hart Jr. ahead of the matchup with Washington...

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