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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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With the Oregon State baseball team (39-12, 17-9 Pac-12) sweeping UCLA over the weekend, BeaversEdge looks at the latest rankings...

The Beavers return to the diamond Thursday against Arizona...

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Oregon State Baseball Rankings 5/13
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