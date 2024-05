Advertisement

The San Francisco native now has 10 offers in his recruitment including Arizona State, Arkansas, California, Mississippi, Oregon State, and Washington State. Arkansas and Ole Miss are in strong spots to start according to Adam Gorney but the Beavers appear to be in a good spot long term for Mitchell as well.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2QgaXMgZ29vZCEgQWZ0ZXIgYSBncmVhdCBjb252ZXJzYXRpb24g d2l0aCBDb2FjaCBHdW5keSBhbmQgQ29hY2ggSHluc29uIEkgYW0gYmxlc3Nl ZCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gT3JlZ29uIFN0YXRl IFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Hb0JlYXZzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jR29CZWF2czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0FHMkc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNBRzJHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZl ckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZWF2ZXJGb290YmFs bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pdHNHdW5keT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaXRzR3VuZHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2VmZW5zZWg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGtlZmVuc2VoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoQWRoaXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQWRoaXI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hEYW5ueTEw P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaERhbm55MTA8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJhbmRvbkh1ZmZtYW4/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyYW5kb25IdWZmbWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vSGRsdWJkRGcxeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hkbHVi ZERnMXo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBNaXRjaGVsbCBKci4gKEBN aWtlTWl0Y2hlMTFKcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N aWtlTWl0Y2hlMTFKci9zdGF0dXMvMTc4ODA2ODc4NDYwNTE5MjIyNz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The BYU commitment picked up an offer from the Beavers but as of now he appears pretty locked with the Cougars.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBPcmVnb24g U3RhdGUhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9H b0JlYXZzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29C ZWF2czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9K Qm95ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0pCb3llcjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9CcmF5P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9CcmF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2l0c0d1bmR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBpdHNHdW5keTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C ZWF2ZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVhdmVyRm9v dGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yOE4zdDdTQXNGIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vMjhOM3Q3U0FzRjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCbGFr ZSBHIEJyeWNlIChAQmxha2VHQnJ5Y2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQmxha2VHQnJ5Y2Uvc3RhdHVzLzE3ODgyMDI3NTkxMjY0OTE0 NjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The in-state tight end becomes the latest tight end to pick up an offer from the Beavers. He also holds offers from UNLV and Nevada. We'll be interested to see if an official visit gets scheduled here quickly. Notably, he was also a 45-0 state wrestling champion this past season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdvb2Qgd29ya291dCBhbmQgY2hhdCB3aXRoIENvYWNo IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfSkJveWVyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9KQm95ZXI8L2E+ICwgIEkgYW0g c3VwZXIgZXhjaXRlZCB0byBnZXQgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBPcmVnb24gU3Rh dGUuIE15IGdyZWF0IFVuY2xl4oCZcyBSb25uaWUgYW5kIEplcnJ5IERvbWFu IHBsYXllZCBmb290YmFsbCBmb3IgdGhlIEJlYXZlcnMuIDE5NjIgbGliZXJ0 eSBCb3dsIENoYW1wcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BrRG54ZG1a bnkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Qa0RueGRtWm55PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEphY2tzb24gRG9tYW4gKEBET01BTmphY2tzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRE9NQU5qYWNrc29uL3N0YXR1cy8xNzg4NjUyNDI1 NjAxMjIwOTc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA5LCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The 2027 prospect picks up offer No. 4 from the Beavers as they join Colorado State, San Diego State, and Arizona State as programs to identify Tavizon as a top-notch talent.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnNvbkNhcnRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASnNvbkNhcnRlcjwvYT4gYW5kIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEFKQ29vcD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ29hY2hBSkNvb3A8L2E+IEnigJltIGV4dHJlbWVseSBibGVzc2Vk IHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSBoYXZlIHJlY2VpdmUgbXkgZm91cnRoIGRp dmlzaW9uIDEgb2ZmZXIgIGZyb20gT3JlZ29uIFN0YXRlIHVuaXZlcnNpdHkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZUZhY3Rv cnk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUaGVGYWN0 b3J5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RIRUhJVkVG Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVEhFSElWRUZCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vNmFjZkZPNXBodiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZh Y2ZGTzVwaHY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHJpbmNlIFRhdml6b24gKEBKVUJJ RVBSSU5DRUUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlVCSUVQ UklOQ0VFL3N0YXR1cy8xNzg4MzkwMzU4MzkwNjQwOTQxP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1heSA5LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Oregon State is the third offer fro the Boulder, Colorado native as Iowa State and San Diego State have also already extended offers to the 2026 prospect.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHNheSBJIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIg ZnJvbSBPcmVnb24gc3RhdGUuICBUaGFuayB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEhleXdhcmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENvYWNoSGV5d2FyZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9CZWF2ZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVh dmVyRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v d2FycmlvcnFiY29hY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdhcnJpb3Jx YmNvYWNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWGhPZzdCTFE3ZCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1hoT2c3QkxRN2Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVG9y YXkgRGF2aXMgKEBUb3JheV9EYXZpczIxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1RvcmF5X0RhdmlzMjEvc3RhdHVzLzE3ODgzMTk2MDA1MTEy NTA5Mjc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDgsIDIwMjQ8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The Beavers join Washington, San Diego State, and Washington State in offering San Diego cornerback Cammeron Purnell.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfQ2hhbmNlP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9DaGFuY2U8L2E+ICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnNvbkNhcnRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASnNvbkNhcnRlcjwvYT4gSSBhbSBwbGVhc2VkIHRvIGFubm91bmNl IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhIHNjaG9sYXJzaGlwIG9mZmVyIHRvIE9yZWdv biBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvR29CZWF2cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0dvQmVhdnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9UaGVGYWN0b3J5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlRmFjdG9yeTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9USEVISVZFRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFRIRUhJVkVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9H cmVnQmlnZ2lucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR3JlZ0JpZ2dpbnM8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxlY3NpbXBzb241 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhbGVjc2ltcHNvbjU8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCX3JpcE1NP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJfcmlwTU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby84VENsQ1BwZU51Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vOFRDbENQcGVO dTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYW1tZXJvbiDigJxDYW1t4oCdIFB1cm5lbGwg KEBDYW1tUHVybmVsbDMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q2FtbVB1cm5lbGwzL3N0YXR1cy8xNzg4NzY5MTQ2NjQ3NTUyMTcxP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The Washington prospect picked up his third offer from the Beavers as they join Nevada and Cal.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBzcGVha2luZyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoVEZvcmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo VEZvcmQ8L2E+IEkgYW0gZ3JhdGVmdWwgdG8gcmVjZWl2ZSBteSAzcmQgZGl2 aXNpb24gb25lIG9mZmVyIHRvIE9yZWdvbiBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJhbmRvbkh1ZmZtYW4/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyYW5kb25IdWZmbWFuPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JsYWtlQmVudHo/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEJsYWtlQmVudHo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRG9tU2tlbmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERvbVNr ZW5lPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RGb3JkRlNQ P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBURm9yZEZTUDwvYT4jQUdURyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWWhNa0J1UGQ3eiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L1loTWtCdVBkN3o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2luZ3N0b24gS2Vya2hvZmYg KEBLaW5nX0tlcmswOCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L aW5nX0tlcmswOC9zdGF0dXMvMTc4ODc5NTAxNzQ3MTExOTUzND9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Oregon State is the second big offer for Madison as the Beavers join Michigan State who offered him back in February.