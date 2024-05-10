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Beavers continue to extend offers during live evaluation period

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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College coaches across the country have been on the road for the last several weeks checking out talent during this live evaluation opportunity as high schools host college showcases and more.

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Trent Bray has had his staff staying busy over the last several weeks as well and in the process, Oregon State has been extending a bevy of offers to prospects in the 2025 and 2026 recruiting classes.

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The San Francisco native now has 10 offers in his recruitment including Arizona State, Arkansas, California, Mississippi, Oregon State, and Washington State. Arkansas and Ole Miss are in strong spots to start according to Adam Gorney but the Beavers appear to be in a good spot long term for Mitchell as well.

The BYU commitment picked up an offer from the Beavers but as of now he appears pretty locked with the Cougars.

The in-state tight end becomes the latest tight end to pick up an offer from the Beavers. He also holds offers from UNLV and Nevada. We'll be interested to see if an official visit gets scheduled here quickly. Notably, he was also a 45-0 state wrestling champion this past season.

The 2027 prospect picks up offer No. 4 from the Beavers as they join Colorado State, San Diego State, and Arizona State as programs to identify Tavizon as a top-notch talent.

Oregon State is the third offer fro the Boulder, Colorado native as Iowa State and San Diego State have also already extended offers to the 2026 prospect.

The Beavers join Washington, San Diego State, and Washington State in offering San Diego cornerback Cammeron Purnell.

The Washington prospect picked up his third offer from the Beavers as they join Nevada and Cal.

Oregon State is the second big offer for Madison as the Beavers join Michigan State who offered him back in February.

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