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Oregon State Baseball Postseason Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (34-14, 16-11 Pac-12) set to face UCLA in their final Pac-12 series of the season, BeaversEdge takes a closer look at the latest postseason projections!

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D1Baseball Projection (5/10)

In the D1Baseball.com projection, Oregon State is currently projected to be a No. 2 seed in the Brighton Regional with No. 14 overall seed Boston College hosting. The Brighton Regional would be paired with the Nashville Regional hosted by No. 3 National Seed Vanderbilt...

Full Projection

Baseball America Projection (5/10)

In the Baseball America projection, Oregon State is slated to be the No. 2 seed in the Gainesville Regional with No. 9 overall seed Florida hosting. The Gainesville Regional would be paired with the Conway Regional which is hosted by No. 8 National Seed Coastal Carolina...

Full Projection

Oregon State's RPI Report

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