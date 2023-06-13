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JUCO WR Jayden Dixon-Veal reopens recruitment, decommits from Oregon State

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Recent JUCO wide receiver commitment Jayden Dixon-Veal has decommitted from the program less than a week after his commitment.

The College of San Mateo wideout announced his decision on Twitter, Tuesday evening.

"After a long conversation and prayer with my family I have decided to decommit from Oregon State University, please respect my decision," he posted on Twitter.

Dixon-Veal originally committed to Oregon State last Friday alongside fellow College of San Mateo teammate and wide receiver Jamai East. East commitment to the program appears to remain firm.

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