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Inside the Dam: Top Oregon State QB target opens up recruitment

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

On Monday evening, Oregon State quarterback target EJ Caminong reopened his recruitment, decommitting from the University of Washington. It is a major development for Oregon State as the Beavers continue to look for their quarterback in the 2024 recruiting cycle.

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Here's what you need to know about Caminong and his recruitment going forward plus the impact it has on Oregon State's quarterback recruiting.

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