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Inside the Dam: Which 2024 commitments will be enrolling early?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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The Oregon State coaching staff is still working hard on putting together their 2024 recruiting, but with the fall quickly going by and the Beavers on their bye week, we decided it would be a great time to take a look at which prospects will be enrolling early this off season for the Beavers.

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