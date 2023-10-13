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Inside the Dam: A closer look at Oregon State's UCLA visitors list

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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The No. 15 Oregon State Beavers are back home this weekend for a top-25 showdown with UCLA. With that, the Beavers have an extensive group of visitors on campus this weekend with over 70 prospects on campus. BeaversEdge subscribers can find that FULL list of visitors on The Dam Board.

Below, BeaversEdge takes a look at a handful of prospects to know from that visitors list.

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COMMITMENTS

The Beavers will have four commitments on campus this weekend including their trio of in-state commitments in Dexter Foster, Eddie Freauff, and Terrell Kim. Washington native Payton Stewart will also be in town this weekend for the top-25 matchup.

MORE: WATCH: Defense Previews UCLA & MORE | WATCH: OSU WBB At Pac-12 Media Day | WATCH: Offense Recaps Cal & Previews UCLA | Notes & Quotes From Jonathan Smith

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