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EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's Win Over Cal & Previewing UCLA

BeaversEdge.com
Staff

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BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap the 52-40 win over Cal and look ahead to Saturday night's matchup with the UCLA Bruins...

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