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EDGE PODCAST: Will Oregon State Defeat Oregon?

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap Oregon State's 31-7 win over Arizona State and preview the all-important matchup against the Oregon Ducks on Saturday...

MORE: Defense Previews Oregon | Bowl Projections | A Closer Look At Oregon | OSU Ranked 21st in CFB | WATCH: Offense Previews Oregon | Injury Report vs Oregon | Beavers In The NFL: Week 11 Recap | Oregon State HC Jonathan Smith Presser | OSU Lands 2023 ATH Jermod McCoy

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