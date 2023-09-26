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WATCH: Oregon State Talks WSU Loss, Previews Utah

Brenden Slaughter & Ryan Harlan
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, running back Damien Martinez, wide receiver Silas Bolden, and defensive lineman Joe Golden as they break down the loss to WSU and preview Utah...

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