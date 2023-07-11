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BeaverCast: Is Oregon State close to landing another talent from Hawaii?

© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK
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Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Last week, Oregon State landed 2024 defensive end Kekai Burnett out of Honolulu, Hawaii. Now, we are FutureCasting the Beavers to dip back into The Aloha State to land another 2024 prospect.

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