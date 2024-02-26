PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2027 California LB to visit Oregon State this spring
Dylan Callaghan-Croley
•
BeaversEdge
Recruiting Analyst
The 6-foot-0, 220-pound defender currently holds one scholarship offer from San Jose State but has seen interest from programs throughout the West Coast including Hawaii, Oregon, and of course the Beavers.
Notably, Uiagalelei is the cousin of former Oregon State quarterback D.J. Uiagalelei, who played for the Beavers in 2023 before leaving the program following Jonathan Smith taking the head coaching job at Michigan State. Uiagalelei's father, also Iona Uiagalelei is a long-time college coach who is currently the head coach at San Bernadino Valley College in California.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbGwgYWxzbyBiZSBpbiBDb3J2YWxsaXMgZm9yIGEgdmlzaXQg
dG8gT3JlZ29uIFN0YXRlIG9uIE1hcmNoIDl0aCAhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYmVjaHRlbF9tYXR0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBiZWNodGVsX21hdHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSlN0ZXc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKU3Rldzg8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hfb2Rpbj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hfb2RpbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEpvaG5zb24zMl8/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENvYWNoSm9obnNvbjMyXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9Jb25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaF9Jb25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYU1KNlhm
TjBkYyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FNSjZYZk4wZGM8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgSW9uYSBVaWFnYWxlbGVpIChAaW9uYWFfdSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pb25hYV91L3N0YXR1cy8xNzYxNTg5MjU1NTQ4MzMw
MDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI1LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy8yMDI3LWNhbGlmb3JuaWEtbGItdG8tdmlzaXQtb3JlZ29u
LXN0YXRlLXRoaXMtc3ByaW5nIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAg
IHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVs
ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBd
OyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVl
biB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0
IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92
em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywg
ZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3Jj
PSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9
NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm9yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGMjAyNy1jYWxpZm9ybmlhLWxiLXRvLXZpc2l0LW9yZWdv
bi1zdGF0ZS10aGlzLXNwcmluZyZjNT0yMDIyNzMzMTM1JmN2PTIuMCZjaj0x
JmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUg
VGFnIC0tPgoKCg==