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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (7-1) taking two of three over the weekend, BeaversEdge takes a closer look at where the Beavers are in the national rankings!

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Oregon State Baseball Rankings 2/26
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