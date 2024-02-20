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Oregon State 2023 Position Analysis + 2024 Preview: Defensive Line

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 2023 Oregon State football season firmly in the rearview, BeaversEdge begins an article series analyzing how each position group fared throughout the season and previewing spring football 2024!

Today we dive into the defensive line, which will look much different in 2024...

Note: Only scholarship players are listed

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Semisi Saluni (45) could have a sizable role next season (AP)

Who's Gone?

Joe Golden - Graduation

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Tavis Shippen - Graduation

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2023 Recap 

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