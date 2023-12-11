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What Oregon State Is Getting In Colorado Transfer Center Van Wells

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

On Sunday, Oregon State picked up its first commitment of any kind in the form of a Colorado transfer center Van Wells. Yesterday, we went over the basics of Wells and his commitment, today, we take a little bit of a deeper look at what Wells will bring to the Beavers.

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